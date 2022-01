Fuego Fuego pour Olivier Primeau

Après un premier festival de hip-hop, Métro Métro, lancé en 2019, Olivier Primeau présentera un nouvel événement de musique latino cet été à Montréal, Fuego Fuego. Et l’entrepreneur a déjà dans sa mire un troisième festival qu’il veut aussi organiser dans la métropole.

« Le but de Midway [sa compagnie], c’est vraiment d’avoir les festivals avant tout le monde. [Après la pandémie], on veut que Métro Métro, Fuego Fuego et l’autre festival qu’on va annoncer plus tard se déroulent l’un après l’autre au mois de mai. »

C’est en 2020 qu’Olivier Primeau comptait présenter la première édition de Fuego Fuego. Quelques années plus tôt, le promoteur avait constaté à quel point la musique latino, menée par les Sean Paul et Daddy Yankee de ce monde, attirait les foules à son Beachclub de Pointe-Calumet. La pandémie a bien sûr chamboulé ses plans.

Parce qu’il a bon espoir que les mesures sanitaires seront plus souples cet été pour les festivals, l’entrepreneur a décidé d’annoncer son nouvel événement cette semaine sur les réseaux sociaux. « On a eu deux fois plus de réactions que lorsqu’on a annoncé Métro Métro la première fois, dit-il. L’engouement [pour la musique] latino est énorme à Montréal. »

Puisque la situation est toujours incertaine avec la COVID, Olivier Primeau s’est bien gardé d’annoncer des dates précises ou un lieu pour ce nouveau festival. « Ça va vraiment dépendre des mesures, dit-il. On voulait le faire très proche de Métro Métro, qui devait être au mois de mai. Mais ce festival va sûrement être décalé plus tard dans l’été pour se donner le plus de chances possible avec les mesures. »

Finie la clause COVID

De façon réaliste, il vise la fin juillet ou la fin août pour tenir ces deux événements. Si le gouvernement Legault annonce prochainement les mesures sanitaires pour les événements extérieurs cet été, Olivier Primeau pourrait même ajouter son mystérieux troisième festival à sa programmation 2022.

Il y a quelques jours, le programmateur d’evenko, Nick Farkas, avait confié au Journal que le booking des artistes internationaux était complexe avec les mesures sanitaires très strictes au Canada. Olivier Primeau a constaté la même chose.

« Pour Fuego Fuego, on a des réservations sur parole avec certains agents. Mais c’est compliqué. Les deux dernières années, il y avait la fameuse clause COVID qui faisait que si le festival était annulé, les artistes nous redonnaient le dépôt qu’on avait mis. Là, comme les pays ont rouvert [leurs frontières], les artistes ont parfois des offres dans trois ou quatre pays pour la même date. La clause COVID n’est plus là et c’est donc très risqué pour nous en ce moment de les programmer. C’est pour ça qu’on n’a pas annoncé de date ni d’artiste. »

Dans le cas de Métro Métro, les organisateurs avaient bouclé toute leur programmation à l’automne et prévoyaient la dévoiler entre Noël et le jour de l’An. « On a vraiment été chanceux [de ne pas l’avoir sortie] ! dit Olivier Primeau. Là, on est en train de jaser avec tout le monde parce qu’il va falloir déplacer les dates. »

Beachclub

En ce qui concerne le Beachclub, l’entrepreneur souhaite ouvrir l’établissement dans la première semaine de juillet, tout juste après le festival Escapade, qu’il organise à Ottawa.

« On prévoit faire de cinq à sept événements maximum cet été, dit-il. L’année passée, on a fait une douzaine d’événements à capacité réduite. Mais la direction du Beachclub a changé. On veut juste faire des artistes AAA et une capacité complète. »