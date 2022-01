La COVID flambe dans le monde, mais ralentit au Canada

La pandémie de COVID-19 a continué d'accélérer cette semaine dans le monde, tirée par la flambée au Moyen-Orient, en Europe et en Asie: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP.

• À lire aussi: Le Québec rapporte 48 décès

Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète qu'une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant fortement d'un pays à l'autre.

Pour les statistiques par pays, l'analyse se limite à ceux d'au moins 500 000 habitants dont le taux d'incidence dépasse les 50 cas hebdomadaires pour 100 000 habitants.

Avec 3,36 millions de contaminations enregistrées chaque jour dans le monde, l'indicateur augmente de nouveau cette semaine (+8% par rapport à la semaine précédente), mais moins fortement que les précédentes semaines, selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi.

Cette semaine, c'est au Moyen-Orient (+70%) que les nouvelles contaminations ont le plus flambé. Elles ont également augmenté dans une moindre mesure en Europe (+20%), en Asie (+19%) et dans la zone Amérique latine/Caraïbes (+8%).

La zone États-Unis/Canada (-22%) et l'Afrique (-13%), où le variant Omicron très contagieux a frappé en premier, voient leur situation s'améliorer, tout comme l'Océanie (-25%).

Les iles Salomon sont le pays ayant enregistré la plus grosse accélération de la semaine (+1.172% par rapport à la semaine précédente, 100 nouveaux cas quotidiens). L'archipel et ses quelque 700 000 habitants étaient jusque-là relativement préservés du COVID-19, avec seulement 24 cas recensés sur les deux premières années de la pandémie (2020 et 2021).

Suivent l'Arménie (+253%, 1.300), le Kosovo (+172%, 3.200), l'Iran (162%, 8.200) et la Libye (+157%, 2.100).

-45% de baisse en Irlande

L'Irlande est pour la deuxième semaine consécutive le pays ayant enregistré la plus forte décrue hebdomadaire (-45%, 5.200), devant le Suriname (-42%, 600), le Guyana (-41%, 600), la Jamaïque (-40%, 800) et la République dominicaine (-40%, 3.600).

Les États-Unis restent, de loin, le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine (591.300 cas quotidiens, -21%), devant la France (360.300, +7%) et l'Inde (307.500, +13%).

En proportion de la population, le pays ayant recensé le plus de nouveaux cas cette semaine est le Danemark (5.461 pour 100 000 habitants), devant la Slovénie (4.182), le Portugal (3.765), la France (3.736) et la Belgique (3.142).

Au plan mondial, le nombre de décès quotidiens augmente nettement pour la troisième semaine consécutive (+20%), à 9 050 morts par jour.

Les États-Unis recensent en valeur absolue le plus grand nombre de décès quotidiens, 2 604 par jour cette semaine, devant la Russie (673) et l'Inde (572).

En proportion de la population, le pays ayant enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée est la Bosnie-Herzégovine (8,9 morts pour 100 000 habitants), devant la Croatie (7,9), la Bulgarie et Trinité-et-Tobago (7,3 chacun), et le Monténégro (7,2).

À VOIR AUSSI...