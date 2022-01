L’Académie de Baseball du Canada volet Féminin à Trois-Rivières

Baseball Québec a mis en place l’Académie de Baseball du Canada volet Féminin au magnifique complexe Baseball 360TR, à Trois-Rivières. La formation sera dirigée par Patricia Landry, membre de l’équipe nationale canadienne de 2005 à 2010, Steeve Ager, Rémy Doucet, entraîneur des Aigles Junior, Alexandre Janelle-Gagnon et Mathieu Tremblay.

Photos Andreanne Lemire

Patricia Landry, entraîneuse-chef ABC, et Marc Vadeboncoeur, président Baseball Québec, sont entourés de Maxime Lamarche, DG Baseball Québec, et des copropriétaires de Baseball 360TR Steeve Ager et Guillaume Boyer.

Éléonore Deblois, de L’Ancienne-Lorette, qui joue surtout au premier-but et au champ extérieur, est en compagnie de Clara Dupont, de Sainte-Martine, qui frappe avec puissance.

Lucie Anctil, de La Pocatière, s’entraîne pour améliorer la vitesse de son élan sous le regard de l’entraîneur adjoint Alexandre Janelle-Gagnon.

La joueuse d’avant-champ Andréanne Leblanc, l’entraîneuse de l’équipe féminine des Élites de Richelieu Yamaska, est en compagnie d’Alex-Ann Gamache, de Saint-Antonin du Bas-Saint-Laurent, reconnue pour sa polyvalence en défensive, et de Marianne Labelle, de Sainte-Brigitte-de-Laval, Québec, une marchande de vitesse.

L’excellente lanceuse Alexanne Fournier, de Saint-Jean-sur-Richelieu, fait partie de l’équipe nationale du Canada depuis 2019.

Patricia Landry, l’entraîneuse-chef, utilisera le simulateur Hit Trak pour analyser le progrès offensif de Délika Dumulong, de L’Épiphanie, qui fait partie des équipes du Québec depuis 5 ans.

Le préparateur physique Mathieu Tremblay est entouré de la voltigeuse Arianne Domingue, de Terrebonne, et de la receveuse de Lévis Carolane Talbot, qui joue au baseball depuis l’âge de 5 ans.