Le Plateau veut permettre les terrasses sur les rues résidentielles

Le Plateau – Mont-Royal étudie la possibilité de permettre l’aménagement de terrasses pour les cafés et restaurants situés dans des secteurs entièrement résidentiels.

L’arrondissement lance une période de consultation publique à cet effet, qui se déroulera jusqu’au 10 février, afin de modifier sa règlementation. La mesure a pour objectif d’aider les commerçants alors que le confinement frappe de plein fouet nombre d’entre eux.

«Si on change le règlement, c’est parce qu’on pense que c’est une bonne idée et que ça pourrait être viable au-delà de la pandémie. Pour que ça reste une bonne idée, on va avoir besoin de la collaboration des commerçants pour que ça se passe bien avec leurs voisins», a prévenu, par communiqué, le maire de l’arrondissement, Luc Rabouin.

Afin de faciliter la cohabitation, les commerçants devront respecter des heures d’ouverture allant de 7h à 22h. Les terrasses pourront accueillir un maximum de 24 personnes. «On est conscient que le vrai test aura lieu dans nos rues cet été», a indiqué M. Rabouin.

Par ailleurs, l’arrondissement annonce qu’il prolongera la période durant laquelle les terrasses sont permises d’un mois, soit jusqu’au 15 novembre.