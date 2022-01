Les dépenses des Québécois en hausse en 2021

L’arrivée des vaccins et le relâchement des mesures sanitaires plus strictes ont poussé les Québécois à dépenser plus en 2021 qu’en 2020, selon les dernières données de Moneris publiées jeudi.

Les tendances des dépenses ont été influencées par les restrictions liées à la pandémie. Ainsi, bien qu’on voit une hausse, les chiffres demeurent stables lorsqu’on les compare à une année prépandémique comme 2019.

En 2021, la santé et le bien-être ont été les principales préoccupations des Québécois. Les transactions dans les services de santé, tels que médecins, optométriste, chiropraticiens et dentistes, ont connu une augmentation de 22 % au cours du premier trimestre. De plus, les activités de plein air ont continué leurs essors alors que les boutiques de vélos (+77 %), les marchands de piscines (+432 %) et les terrains de golf public (+32 %) ont vu leur chiffre d’affaires explosé dès le premier trimestre.

Les animaleries (+20 %) et les cliniques vétérinaires (+45 %) ont elles aussi vu leurs transactions augmentées, alors que la frénésie des animaux de compagnie continue de frapper la province.

Activités locales

L’année 2021 a été marquée par l’intérêt pour les activités locales, dont les réouvertures étaient grandement attendues par les Québécois en avril. Les commerces de détail (+27 %), les restaurants (+35 %) et les gyms (+67 %) ont alors affiché des volumes de transactions positifs.

«En raison des restrictions de voyage toujours en vigueur [en avril, mai et juin], les dépenses ont été orientées vers les détaillants qui proposent des passe-temps et des loisirs en période de pandémie». Boutiques de vêtements (+58 %), librairies (+87 %), magasins de matériel artistique et d’artisanat (+49 %) ainsi que les spas santé et beauté (+432 %) ont été particulièrement populaires au cours du deuxième trimestre.

Bien qu’il ait été marqué par l’ouverture des frontières, le troisième trimestre montre une augmentation significative des activités locales telles que les parcs d’attractions (+160 %), les salles de quilles (+78 %), les attractions touristiques (+87 %) ainsi que les clubs sportifs et camps de loisir (+ 28 %). «Les Québécois ont continué à sortir de chez eux et à rattraper le temps perdu en compagnie de leurs amis et de leur famille», est-il expliqué dans le rapport.

Impatients de voyager, de nombreux Québécois étaient très enthousiastes lorsque les voyages ont été à nouveau autorisés. Il y a donc eu, au troisième trimestre, une hausse fulgurante de vente de billets d’avion (+512 %) et les réservations d’hôtel ont grimpé de 45 % par rapport à l’année 2021.

Magasinage des fêtes devancé

Le Cyberlundi (+7 %) et le Vendredi fou (+6 %) ont, pour leur part, connu une hausse moins significative, car «les acheteurs avaient été incités à faire leurs achats des Fêtes plus tôt, afin de compenser les pénuries et les retards potentiels causés par les impacts de la COVID, les dépenses ont augmenté avant [ces évènements]».

Les dépenses en matière de divertissement ont cependant continué leur envolée pendant le quatrième trimestre (+38 %), alors que les cinémas (+642 %), les spectacles de musique (+196 %) et les restaurants (+52 %) ont connu des hausses d’achalandage pour les fêtes.

Tout comme au Québec, les dépenses des consommateurs au Canada ont évolué tout au long de la pandémie, suivant les tendances saisonnières influencées par diverses restrictions tout au long de l’année.

