Les Giants dénichent un nouvel entraîneur-chef

Les Giants de New York ont trouvé vendredi l’homme qui dirigera dorénavant leur quart-arrière Daniel Jones et le reste de leur équipe, soit Brian Daboll.

• À lire aussi: Les Giants ont trouvé leur directeur général

• À lire aussi: Finale de la conférence américaine: les Bengals n'ont rien à perdre face aux Chiefs

L’homme de 46 ans avait agi à titre de coordonnateur offensif des Bills de Buffalo lors des quatre précédentes saisons. Il tentera ainsi de relancer une attaque qui s’est classée parmi les pires dans plusieurs catégories, autant au sol que par la voie des airs, au cours de la dernière campagne.

«Mon but immédiat sera d’assembler un groupe d’entraîneurs, un groupe fort qui mettra une emphase sur l’enseignement, la collaboration et qui s’assureront que nos joueurs soient placés dans les meilleures conditions possibles pour être la meilleure version d’eux-mêmes, et ultimement, gagner des matchs, a indiqué Daboll, dont les propos ont été repris par le site des Giants. C’est pour ça que nous effectuons ce travail. Pour enseigner, pour connaître du succès, pour développer de jeunes talents et pour gagner.»

Dans la Grosse Pomme, il rejoindra le directeur général Joe Schoen, qui a accepté ce poste il y a une semaine, lui qui a agi précédemment comme adjoint au directeur général pour les Bills lors des cinq dernières saisons.

Les Giants ont préservé l’un des pires dossiers (4-13) de la NFL en 2021. Un grand ménage s’en est suivi. Le directeur général Dave Gettleman a d’abord annoncé sa retraite, puis l’organisation new-yorkaise a congédié l’entraîneur-chef Joe Judge.

«J’ai une bonne connaissance des sentiments de nos amateurs à notre égard et je les comprends, a ajouté Daboll. Je vous promets que nous allons travailler fort pour vous offrir un produit dont vous serez fiers et qui vous fournira les résultats voulus.»

À voir aussi