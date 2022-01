Regain d’intérêt des Québécois pour les cryptomonnaies, selon un sondage

La popularité des cryptomonnaies a gagné du terrain depuis une année chez les Québécois de plus en plus nombreux à investir dans un marché connu pourtant pour sa volatilité, selon un récent sondage.

Le coup de sonde de la plateforme Capterra, dévoilé jeudi, révèle que 60 % des utilisateurs québécois de cryptomonnaies ont commencé à investir depuis seulement un an, alors que 31 % des sondés ont déjà utilisé des cryptomonnaies, contre 25 % au Canada.

À l’échelle du pays justement, les hommes plus nombreux à investir dans ce créneau, puisque 66 % d’entre eux assurent avoir investi au moins dans une monnaie virtuelle, alors que les femmes ne sont que 34 %, marquant leur désintérêt.

L’étude de Capterra constate que les jeunes sont plus motivés par cette nouvelle technologie, alors qu’à peine 19 % des Canadiens de 65 ans et plus prévoient un jour investir dans les monnaies numériques.

«Alors que 1 Canadien sur 4 familier avec la cryptomonnaie l'utilise à l'échelle nationale, l'utilisation des monnaies virtuelles est encore plus élevée au Québec. 1 répondant sur 3 basé au Québec a indiqué une utilisation actuelle ou passée des cryptomonnaies, ce qui montre une plus grande propension à essayer ces nouveaux investissements audacieux chez les Québécois», a commenté Tessa Anaya, analyste pour cette étude.

Selon le sondage, plus de la moitié des répondants sont intéressés à être payés en cryptomonnaies, malgré les risques qui leur sont associés.

«Malgré les inquiétudes potentielles sur l'avenir des cryptomonnaies, deux tiers des répondants à l'enquête (66 %) se sont montrés intéressés pour recevoir leur salaire en monnaie virtuelle dans les cinq prochaines années», a expliqué Mme Anaya.