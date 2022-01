Steven Guilbeault ne ferme pas la porte au nucléaire

Connu pour son opposition au nucléaire lors de son passé militant, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, n’a pas fermé la porte au nucléaire dans le plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

• À lire aussi: Transport scolaire: une commande 50 autobus électriques pour Girardin

• À lire aussi: L’avion à hydrogène, nécessaire, mais pas suffisant pour décarboner l’aviation, selon une étude

Interrogé à ce sujet dans l’émission de Philippe-Vincent Foisy sur QUB Radio, le ministre a reconnu vendredi que le nucléaire n’était pas retiré des options.

«Ce que je dis, c’est que si le nucléaire est capable de compétitionner, sans subvention, avec les autres formes d’énergie qui produisent à très très faible coût, et bien là on verra», a-t-il avancé.

L’utilisation des centres nucléaires pour réduire celle des énergies fossiles au Canada avait été avancée par le premier ministre Justin Trudeau lors du sommet de la COP26 à Glasgow, en Écosse, en novembre dernier.

«Il faut comprendre que le gouvernement fédéral présentement ne subventionne pas la production d’énergie au Canada, que ce soit de l’éolien, du solaire», a souligné le ministre Guilbeault, tout en rappelant qu’Ottawa a pris l’engagement d’éliminer les subventions aux pétrolières d’ici 2023.

«C’est une décision des entreprises ou des provinces dans certains cas, le gouvernement fédéral ne produit pas d’énergie», a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique est par ailleurs revenu sur le dépôt de son plan pour les réductions de gaz à effet de serre d’ici 2030, qu’il doit déposer au plus tard à la fin du mois de mars.

«On y travaille présentement, il y a une consultation publique qui vient de se terminer, on consulte également les provinces et les territoires, les communautés autochtones», a-t-il expliqué.

Ottawa doit notamment faire face à des provinces qui sont plus réticentes au projet, comme c’est le cas pour l’Alberta, dont l’économie compte sur les énergies fossiles.

«La Cour suprême du Canada a clairement dit qu’en matière de lutte aux changements climatiques, le fédéral pouvait intervenir. Ce n’est pas une baguette magique qu’on pouvait utiliser comme on veut, mais il y a des provinces qui essayaient de nous empêcher de faire des choses, et bien là ils ne peuvent plus le faire», a souligné M. Guilbeault.

«Je pense qu’il y a une minorité de gens qui résiste encore au Canada, mais la très grande majorité, puis certainement dans le secteur privé, veulent s’impliquer dans ce projet-là», a soutenu le ministre.

À voir aussi