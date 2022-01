Toujours là!

Le défi pour un chroniqueur en vin est d’arriver à dénicher les perles parmi les nouveaux arrivages à la SAQ, mais surtout de parvenir à vous les recommander avant qu’elles ne disparaissent des tablettes. Parfois, quand survient une grève de quelques jours aux entrepôts, à l’approche des Fêtes par exemple, le défi se complique. Dans la foulée du chaos engendré par la grève, la mise en marché de ces approvisionnements qu’on dit « par lot » (Espace Cellier) a été retardée de quelques semaines.

Heureusement, l’offre de la SAQ ne se limite pas à ces arrivages courus par les amateurs avertis. Au contraire même, puisque les approvisionnements par lot, aussi anticipés soient-ils, ne représentent qu’un maigre 10 % des ventes de vin au Québec. Le reste, soit l’essentiel du volume et du chiffre d’affaires, repose sur les produits dits « courants » et les spécialités « achat continu » qui, comme leur nom le suggère, sont disponibles à l’année, ou presque.

Pendant les dernières semaines, comme bien des habitués de l’Espace Cellier, je me suis tournée vers ces bouteilles refuges, en attendant un retour à la normale. Loin de bouder mon plaisir, j’y ai redécouvert quelques classiques indémodables et des valeurs sûres pour les soirs de semaine. Les voici...

Clos des Fous, Itata 2019

Chili 13 %

1,5 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 12797686

Pedro Parra est le plus connu des chasseurs de terroirs au Chili. Sa gamme Clos des Fous regroupe des vins d’horizons divers, du nord au sud du Chili. Les cinsault, país, carignan et syrah qui composent cette cuvée proviennent du secteur d’Itata, bien au sud de la capitale, Santiago. Nez de réglisse, de fruits confits et d’herbes fraîches ; bouche gourmande, avec une acidité sous-jacente et des amers de qualité qui mettent le fruit et les accents mentholés en relief. Servez-le frais, autour de 15 °C, avec un risotto aux champignons.

Jean Pabiot, Pouilly-Fumé 2020, Domaine des Fines Caillottes

France 12,5 %

<1,2 g/L | ★★★1/2 | $$1/2

Code SAQ : 963355

Les caillottes est le nom donné aux sols argilo-calcaires du Centre-Loire, où Alain Pabiot signe toujours un très bon vin blanc vendu depuis une vingtaine d’années à la SAQ. Son 2020 est aromatique et assez vif en attaque, mais il a aussi une tenue digne de mention et une belle longueur en bouche. Parfait pour découvrir le sauvignon blanc en mode sobre et classique.

Laderas de Montejurra, Navarre 2018, Emilio Valerio

Espagne 15 %

4,6 g/L – Biologique | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 14182458

Assemblage inusité (garnacha, tempranillo, merlot et cabernet sauvignon), le 2018 marche dans les pas des deux derniers millésimes : il a la fougue de la jeunesse, de légers parfums de réduction, qui rappellent le cuir et la viande rouge, avec du fruit noir et une mâche tannique assez dense en trame de fond. Haut en saveurs et doté d’une longueur appréciable.

Jean-Pierre Moueix, Pomerol 2019

France 15 %

2,3 g/L | ★★★1/2 | $$$

Code SAQ : 739623

En visite à Montréal en novembre dernier, Édouard Moueix s’est dit très enthousiaste quant au millésime 2019. « C’est le nouveau 1982... impeccable ! Et en plus, grâce à la pandémie, c’est pas cher ! » En goûtant ce pomerol de négoce, on a vite envie de lui donner raison. Suavité, souplesse et tanins veloutés ; des saveurs concentrées, mûres sans être confites, et une longueur digne de mention. Une aubaine et une porte d’entrée incontournable pour l’amateur de merlot, surtout dans les grands millésimes.

Kir-Yianni, Malagousia-Roditis 2020, Paranga, IGP Macédoine

Grèce 13 %

1,2 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 13190190

Pour les soirs de semaine ou les apéros improvisés (quand ils reviendront), un bon vin blanc élaboré tout au nord de la Grèce. Les qualités complémentaires des cépages malagousia, très aromatiques, et assyrtiko, plutôt neutres, donnent un vin blanc simple, mais harmonieux. À moins de 15 $, on s’étonne d’y trouver une telle intensité aromatique et une matière si ample.