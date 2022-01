Un bien piètre bilan

On raconte que Joe Biden était un médiocre à l’école et qu’il a tout juste obtenu la note de passage qui lui a permis de devenir avocat. Mais la pratique du droit fut une brève parenthèse dans sa vie. Il lorgnait une carrière politique et l’obtiendra rapidement en 1972, en étant élu, dès sa première tentative, sénateur de l’État du Delaware. Il le sera à cinq reprises jusqu’en 2002.

À titre de président du comité des Relations extérieures du sénat étatsunien, cet homme politique aux allures angéliques accompagna néanmoins le président George W. Bush dans ses campagnes belliqueuses en Irak et en Afghanistan, puis comme vice-président de Barack Obama, en Syrie et en Libye. Il fut aussi un fervent partisan de la première ministre britannique Margaret Thatcher lors de la guerre des Malouines contre l’Argentine.

Installé maintenant depuis un an à la Maison-Blanche, on ne lui connaît aucune grande réalisation et son pays affiche un des pires bilans dans la lutte contre le virus de la covid-19. L’inflation a atteint le chiffre record de 7%, une première depuis 39 ans. Selon un récent sondage Gallup, 62% des Étatsuniens estiment que les choses vont de mal en pis, tandis que 60% jugent que Jo Biden n’a pas réussi à réduire le nombre de crimes violents et de massacres — 20 658 personnes assassinées par armes à feu, dont quelques 6000 mineurs, et 40 358 blessées dans les mêmes conditions en 2021 seulement —, ni n’a amélioré le niveau de vie de la classe moyenne.

En matière de politique extérieure, le bilan n’est guère plus reluisant. Biden avait promis, durant sa campagne électorale, que les relations allaient s’améliorer avec son voisin des Caraïbes, Cuba, et qu’on reviendrait aux ententes conclues sous le mandat de Barack Obama, dont il était le vice-président. Rien de tout cela ne s’est produit, ce qui revient à dire que Biden assume totalement le renforcement du blocus adopté par son odieux prédécesseur Donald Trump. L’ambassade étatsunienne à La Havane est toujours une coquille vide, sans services consulaires. De sorte que les Cubains qui désirent émigrer aux États-Unis pour des raisons familiales doivent se rendre dans un tiers pays des alentours pour effectuer une demande officielle. Ce qui suppose de longs délais, mais surtout des frais de voyage énormes pour le faire.

Ce blocus et ces sanctions contre Cuba prévalent également, à différents niveaux, contre le Venezuela et le Nicaragua, ces trois pays étant toujours démonisés et faisant partie de « l’axe du mal ». Profitant de cette situation, la Russie et la Chine ont multiplié les ententes commerciales et de coopération avec ces trois pays au grand dam de Washington qui considère toujours l’Amérique latine comme son arrière-cour.

Or, cette chasse-gardée étatsunienne est en train de changer, mais pas dans le sens où aimerait le voir l’empire du nord. Coup sur coup, trois pays viennent d’élire un président de gauche, le Pérou, avec Pedro Castillo, le Chili avec Gabriel Boric, et le Honduras avec Xiomara Castro Zelaya. Un nouvel axe des forces progressistes est en train de se profiler aux côtés de l’Argentine, la Bolivie, le Venezuela, le Nicaragua et Cuba. Cela commence à faire beaucoup de monde à dire « ¡ basta ! » à l’empire, « ¡ basta ! » à la misère, à la pauvreté, à la corruption, à l’impunité.

La Maison-Blanche et l’OTAN ont beau rouler leurs mécaniques à la frontière de l’Ukraine, où un simple déplacement de troupes ou une déclaration inappropriée pourraient déclencher une situation de guerre à l’échelle régionale, ou pire, leur déclin n’en est pas moins en marche. Ce mauvais théâtre est de la poudre aux yeux pour nous faire croire que Joe Biden est encore le maître du jeu. Mais les temps ont bien changé depuis l’effondrement de l’Union soviétique et de nouveaux joueurs sont apparus, qui disent non à l’hégémonie étatsunienne et offrent une coopération basée sur l’indépendance, le développement mutuel et la non-ingérence.