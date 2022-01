Un bordeaux bio et très élégant

Clos Puy Arnaud, Le Grand Vin 2014, Castillon – Côtes de Bordeaux, France

77,50 $ - Code SAQ 14591278 – 14 % - 2,2 g/L – Biologique

Tous les goûts sont dans la nature, dit-on. Cela vaut pour les vins, mais pour les millésimes aussi. Si certains millésimes font presque l’unanimité (2005 et 2010 à Bordeaux, par exemple), d’autres font l’objet d’opinions divergentes. Parfois délaissés par les collectionneurs, les vins de ces millésimes jugés moins glorieux peuvent pourtant offrir beaucoup de plaisir. Je les trouve d’autant plus recommandables qu’ils sont souvent plus abordables.

Même s’ils ne passeront pas à l’histoire pour leur potentiel de garde, plusieurs bordeaux 2014 se montrent particulièrement agréables à boire en ce moment. Et Le Grand Vin de Thierry Vallette en est une délicieuse incarnation.

En 1999, après avoir vendu ses parts de Château Pavie, Thierry Valette a acquis cette propriété de Belvès-de-Castillon, perchée sur l’extrémité est d'un grand plateau calcaire – lequel donne aussi leur caractère aux meilleurs vins de Saint-Émilion, l’appellation voisine. Biodynamiste convaincu, Valette mise davantage sur la fraîcheur et la buvabilité que sur la puissance et la concentration.

On le devine dès qu’on plonge le nez dans le verre du 2014: expressif, généreux et éclatant, mêlant le fruit noir aux accents d’herbes, de cèdre et de tabac. La bouche suit, veloutée, suave et caressante, mais aussi vigoureuse, tonique et hautement digeste, avec une longueur et un relief aromatique qui feraient l’envie de bien des propriétaires de Premier cru classé. Bien sincèrement, il y a longtemps que j’ai goûté un vin de Bordeaux aussi vibrant et plein d’énergie. Pour toutes ses raisons et malgré son prix assez élevé, je ne saurais trop vous le recommander. Une magnifique bouteille à apprécier dès maintenant et d’ici 2027.

**** 1⁄2 $$$$ 1⁄2