GOUPIL, Jean-Claude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Claude Goupil (fondateur des Entreprises d'Electricité Goupil et Fils Inc.), survenu le 18 janvier 2022, à l'âge de 82 ans. Il était l'époux de madame Reine-Aimée St-Germain.Outre son épouse, ll laisse dans le deuil son fils Michel (Geneviève), son petit-fils Dominik (Kelly), ses frères Fernand et André, sa soeur Monique, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.