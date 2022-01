CYRENNE, Michel



De Sainte-Adèle, le 24 janvier 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Michel Cyrenne, conjoint de Mme Rina Marquis.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Karine (Simon), Marc-André (Valérie) et Julie (Sébastien) la fille de sa conjointe, ses petits-enfants Olivier, Florence, Louis, Léa, Rose à naitre bientôt, Alice, Emeryk, Elliot et Annaël, sa mère Mme Colette Plamondon (feu Armand Cyrenne), ses frères feu Normand, Denis, Guy, sa soeur Mathilde, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents ainsi que ses nombreux collègues de travail et amis.En raison des circonstances, la famille se recueillera dans l'intimité au:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Charles-Bruneau car Michel la chérissait.https://www.tourccb.ca/cycliste-participant/4712-Marc-Andre-CyrenneVotre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la Santé publique en vigueur.