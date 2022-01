GOHIER, Réal



Le mardi 11 janvier 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Réal Gohier, époux de Mme Huguette Morin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Suzanne (François Chaput), ses petits-enfants Dominic et Marco, ses deux soeurs Madeleine et Thérèse, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra des condoléances, le samedi 5 février en l'église Saint-François d'Assise de Sainte-Julie à compter de 10h30. Les funérailles suivront à 11h au même endroit.Compte tenu des circonstances actuelles, le tout se fera sous invitation, pour un maximum de 25 personnes seulement.Les arrangements funéraires ont été confiés au651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: 450 467-4780 www.salondemers.com