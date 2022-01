PLAMONDON, Gisèle



De Longueuil, le 14 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Gisèle Plamondon.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yves, Johanne (Michel), feu Michèle et Dominic, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû aux circonstances, l'exposition aura lieu le dimanche 6 février 2022 sur invitation seulement.