LANTHIER, Diane



À Blainville, le 24 janvier 2022, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Diane Lanthier, épouse de M. Raymond George.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Karine (Steve) et Christian (Julie), ses petits-enfants: Mélyrose, Joshua et Alex, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses nombreux amis.En raison des circonstances actuelles, le rituel se déroulera dans l'intimité de la famille.105, BOUL. DESJARDINS ESTSTE-THÉRÈSE450-473-5934