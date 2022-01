PROVOST, Père Roger, O.S.M.



Père Roger Provost est décédé le 26 janvier 2022 aux soins palliatifs de Maisonneuve-Rosemont.Il laisse dans le deuil sa communauté Servites de Marie, son ami et proche-aidant des vingt dernières années, Roger Lemay, ses belles-soeurs, neveux et nièces.Son corps sera incinéré et une messe sera chantée à l'église St-Donat à une date ultérieure à déterminer vu la pandémie.