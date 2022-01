MORIN, André



De Montréal, le 21 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur André Morin, époux de feu Laurette Boulanger.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Daniel (Manon), ses petits-enfants Mathieu, Simon, Maude ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des nouvelles directives de la Santé publique, aucune cérémonie n'aura lieu.Les cendres seront inhumées au Cimetière St-Jean-sur-Richelieu à une date ultérieure.95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur :