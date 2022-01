ALARIE, Jean-Pierre



À Montréal, le 18 janvier 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Jean-Pierre Alarie, époux de Mme Françoise Vallée. Il était le fils de feu M. Jean-Baptiste Alarie et feu Mme Pauline Barsalou.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs Diane, Pierrette (Alain), Paulette (Claude), Madeleine, Jean-François (Reddy) et Monique (Claude), son beau-frère et ses belles-soeurs Denise, Jacques (Jeannine) et Cécile, ses filleuls Mélissa et Aleck ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et amis.En raison de la situation liée à la pandémie, les funérailles se feront à une date ultérieure.