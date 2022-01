BOURGEOIS, Carol



De Sainte-Thérèse, le 7 janvier 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Carol Bourgeois, fils de M. Georges Bourgeois et de feu Gisèle Dupuis.Il laisse dans le deuil ses soeurs, Joëlle (Richard), Sylvie, Line, Nicole et Chantal, ses neveux et nièces, Alexis, Jean-François, Marie, Mathieu et Ariane, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, le tout se déroulera dans l'intimité de la famille à une date ultérieure.SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934