DESCHÊNES, Jacques

Dans le regret et la tristesse, nous vous annonçons le décès de Jacques Deschênes, époux et partenaire de vie de Monique Champagne, père de Martin (Lise René), Julie, Anne-Marie, Éric (Annick Girard) et François (Michèle Meier). Il était aussi grand-père et arrière-grand-père d'une belle et grande famille qu'il aimait et dont il était très fier. Il nous a quittés paisiblement dans sa résidence, son havre de paix de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, par un beau matin ensoleillé d'hiver, le 14 janvier 2022, à l'âge de 86 ans.Homme de principes, affable, engagé, travaillant et déterminé, il a été un grand entrepreneur et un grand philanthrope, un bâtisseur toujours généreux de son temps.Jacques s'est joint à l'entreprise familiale Deschênes & Fils Ltée en 1954. Il a occupé différents rôles avant d'en devenir le troisième président et directeur-général en 1973. Il a ensuite été président et chef de la direction de Groupe Deschênes Inc. de 1988 à 2000. Sous son leadership, l'entreprise est passée d'une seule place d'affaires située à Montréal à une cinquantaine au Québec et en Ontario. Il a mis en place les fondements qui façonnent encore Groupe Deschênes aujourd'hui. Il aimait et avait une très grande fierté de son entreprise et de tous ceux qui y travaillent ou qui y ont travaillé dans le passé.Passionné par la pérennité des entreprises familiales, il a fondé l'Institut Québécois pour les Familles en Affaires au début des années 2000 qui est devenu Familles en Affaires - HEC Montréal. Il y a consacré beaucoup de son temps et de son énergie jusqu'à tout récemment encore. Chaque entreprise familiale qui réussissait une transition était une victoire pour lui.Grand amoureux de la nature, il adorait marcher en forêt. Compagnon de voyage très apprécié, il a été scout routier, passionné de plein air, de la pêche et de la chasse. Il en a également marqué plus d'un avec ses anecdotes, sa joie de vivre, sa loyauté, sa générosité et son sens de l'humour. Malgré tous ses accomplissements, l'humilité, l'humanisme et la simplicité demeureront parmi ses plus grandes qualités. Tous ses amis appréciaient sa bonhomie.Par sa grande implication dans plusieurs causes et organismes, il s'est forgé une réputation et une notoriété reconnues tant dans notre industrie de la mécanique du bâtiment que dans le monde des affaires en général et la communauté. Entre autres, il s'est impliqué dans plusieurs organisations, dont le scoutisme, la Fondation La Cordée, la Fondation de la Palestre Nationale, l'Association de Montréal pour la Déficience Intellectuelle et l'Institut Canadien de la Plomberie et du Chauffage.Il laisse un grand vide derrière lui. Ceux qui le connaissent bien savent qu'il ne souhaitait pas tant les hommages que la poursuite de ses engagements à toujours mieux faire et à toujours aider.Les détails des obsèques seront communiqués ultérieurement.