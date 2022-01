DESJARDINS, Joseph



C'est avec tristesse et regret que nous annonçons le décès de M. Joseph Desjardins, survenu le 21 janvier 2022. Il était l'époux de Rose Charbonneau et le père formidable de Sylvie (Louis LaGarde) et Claude (Barbara Ciccarelli), le grand-père de Catherine (Simon Haché), Charles-Éric (Laurence Savage) et l'arrière-grand-père de Romy et Arthur.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs bien-aimés Madeleine, Noëlla (feu Édouard Dagenais), Yolande (feu Guy Lapointe), feu Robert (Lise Primeau), feu Alice, feu Annette, feu Suzanne, feu Marie-Paule, feu Georges et feu Réal, ses beaux-frères et belles-soeurs Vincent Charbonneau (Marie-Rose Forgues), feu Maurice, feu Claire et feu Paul-Émile ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles l'inhumation aura lieu ultérieurement à une date qui demeure à déterminer.Vous êtes invités, si vous le désirez, à laisser un message de sympathie à la famille à :