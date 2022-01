Il y a encore du travail à faire pour rapprocher les communautés après l’attaque de la mosquée

3. Hésitation

Toujours une «hésitation» vis-à-vis des musulmans

La terrible attaque de la mosquée a permis à deux communautés qui ne se connaissaient pas de finalement entrer en relation, mais cinq ans plus tard, le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec croit qu’il y a «encore du travail à faire» et prend en exemple sa défaite aux élections municipales pour illustrer une «hésitation» persistante à l’endroit des musulmans à Québec.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

C’est dans la mosquée chargée d’histoire, récemment rénovée et sécurisée, que Boufeldja Benabdallah a accueilli Le Journal pour revenir sur la perte de six de ses amis le 29 janvier 2017.

«On y pense tout le temps. On n’a pas une fixation, mais quand la commémoration arrive...» – l’homme se tait plusieurs secondes pendant que les émotions lui traversent le corps et font rougir ses yeux, puis poursuit: «on revoit la même chose.»

Après un moment de recueillement où il s’agenouille en direction de La Mecque, l’homme est prêt à nous parler du chemin parcouru depuis cinq ans.

«Avant l’attentat, on était deux communautés qui ne se connaissaient pas. On a commencé à se connaître à travers un malheur», fait remarquer celui qui réside au Québec depuis 50 ans.

Il salue aussi le «plus grand magistrat de la Ville», Régis Labeaume, qui a beaucoup fait pour la communauté musulmane et souligne l’ouverture du cimetière, «une symbolique d’avancée positive».

La question de la religion

C’est d’ailleurs dans l’objectif de « boucler la boucle » qu’il a accepté de se lancer en politique municipale avec la dauphine du maire Labeaume, en novembre dernier.

Après avoir travaillé à faire connaître sa communauté, M. Benabdallah espérait participer aux décisions publiques, «pour que la Ville de Québec soit un exemple».

Si la réaction sur le terrain a été bonne pendant l’élection, le candidat a toutefois senti une hésitation, principalement en raison de sa religion.

«Ils ont hésité, ils ont le droit, mais je pense que leur hésitation vient du fait que je suis musulman. Il faut le reconnaître», assure-t-il.

Le candidat, qui a terminé troisième dans son district, assure ne pas parler avec amertume, mais estime qu’il s’agit «d’une occasion ratée» de rapprocher les deux cultures.

Liens qui font mal

M. Benabdallah est aussi bien conscient que sa communauté est rattrapée «par les situations internationales qui nous collent au derrière».

Un «amalgame» qui montre qu’il y a « encore du travail à faire » pour briser cette barrière.

D’ici là, le cofondateur de la mosquée veut continuer à faire connaître sa religion et sa culture en participant à la société.

«Le Québécois a une personnalité qui aime l’autre et qui montre à l’autre qu’il l’aime bien. On est appelés – je suis appelé, parce que je suis aussi québécois – à vouloir aller vers l’autre, et ça, ça peut nous aider», souhaite-t-il.

Comment rapprocher les communautés

Nous avons demandé au cofondateur de la mosquée de Québec, Boufeldja Benabdallah­­­, de proposer des pistes de solution pour favoriser une meilleure intégration des différentes communautés culturelles à la société québécoise. Voici ses suggestions.

Daniel Mallard / Agence QMI

1. Travailler sur le vivre-ensemble

Une expression qui a été largement utilisée par l’équipe Marie-Josée Savard, au sein de laquelle il était candidat aux élections municipales. Il admet toutefois lui-même que le vivre-ensemble, c’est «une porte de grange très large».

2. La transmission de la culture

Les expositions, les romans, le partage culinaire, la mixité des différentes musiques. Pourquoi ne pas mélanger la musique orientale africaine avec la musique québécoise? Il faut démocratiser l’art. Bien avant l’attentat de janvier 2017, il y avait des journées portes ouvertes à la mosquée.

3. L’éducation

Il faut que le système éducatif soit performant. Expliquer la diversité dans les écoles. Que les universitaires se penchent sur les différences culturelles.

4. Les unions mixtes

Les unions et les mariages entre personnes de différentes cultures vont favoriser le dialogue entre les communautés.

5. L’argent

On ne peut rien faire sans avoir des moyens pour permettre l’intégration des cultures. Il propose des associations, des fondations pour favoriser le vivre-ensemble. Par exemple Centraide, l’organisme qui était dirigé par le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, qui pourrait réserver des fonds à ce type de créneau.

6. L’aspect législatif

Les lois doivent aussi suivre l’évolution de la société et être modifiées, être ajustées pour contrer, notamment, la discrimination et le racisme.

7. De la patience

Mais en fin de compte,la question du temps est cruciale. Le vivre-ensemble doit se dérouler dans un espace-temps pour amener les cultures à se connaître en partageant leur histoire. Changer les mentalités, ça prend du temps.