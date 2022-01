BROSSEAU, Yvonne

(née Décarie)



Le 18 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Yvonne Décarie. Elle est partie rejoindre son époux M. Armand Brosseau et sa fille Mme Manon Brosseau.Elle laisse dans le deuil ses petites-filles Daria (Michel Boutet) et Kayla, son amie Chantal Giard (Yves Parent) ainsi que sa fille Annie et les familles Barbeau-Giard, son ami Marc Giguère et plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.com