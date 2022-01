Gagnon, René



Le samedi 22 janvier 2022 est décédé à l'aube de ses 94 ans à sa résidence de l'Anse de Roche de Sacré-Coeur, le peintre René Gagnon, époux de Mme Claire-Hélène Hovington. Il était le fils de feu M. Henri Gagnon et de feu Mme Maria Bergeron.Une cérémonie intime en hommage à ce grand homme aura lieu ultérieurement.Outre son épouse Claire Hélène Hovington, il laisse dans le deuil ses enfants : Alain Gagnon, Martine (Serge Tremblay), Linda (Louis Audet), Jean (Sylvie Bouchard), Manon (Johnny Simard) et son beau-fils : Grégoire Hovington (Éric Faille); ses frères et soeurs : Jean-Louis Gagnon (Jeannine Marquis), Philippe (Solange Côté), Stella, feu Roger, Yvon (Jeannine Blackburn), Émilia (Paul-André Simard), feu Pauline, Jeannine; ses beaux-frères et belles-soeurs : Charlotte Hovington, Olivette (Kirk Graham), Andrée, Laurier (Édith Tremblay), Lison, Dominique, Geneviève. Il laisse également dans la peine ses 18 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants.Crédit photo LaszloRené Gagnon était un fier ambassadeur de son pays. Ses tableaux se retrouvent dans les principaux musées nationaux et collections privées, autant en Europe qu'en Asie et aux États-Unis. Il est un chasseur d'images, un artiste de l'apaisement avec des oeuvres reposantes. Elles dévoilent un artiste dévoué à son pays de couleurs, d'odeurs, de vigueurs et d'harmonies." Je peins le Saguenay et la Côte-Nord parce que c'est mon pays… j'aime ce pays, j'en suis plein. Ce trop-plein qui déborde, c'est ma peinture. "