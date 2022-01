LAMPRON, Jeannine



À Saint-Rémi, le 13 janvier 2022, à l’âge de 93 ans, est décédée Mme Jeannine Lampron, épouse de feu Robert Perras.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Pierre, feu Stéphane, Louise, Michel (Nicole), Alain, Nicole et Sylvie (Jacques), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Monique et feu Jacqueline, son frère feu René, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Dû aux restrictions de la covid-19, les services auront lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Pierre-Rémi Narbonne pour leur soutien et les bons soins prodigués.