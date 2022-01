LE PELLÉE, Thérèse



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que le 25 janvier 2022, Thérèse Le Pellée s'est éteinte à l'âge de 88 ans à sa résidence de Blainville.Elle laisse dans le deuil, ses six enfants d'une première union avec André Savaria, Normand, Ginette (Paulin), Nicole (Marcel), Réjeanne (Normand), Johanne (Denis), Nathalie (Brian), ses douze petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.La cérémonie funéraire pour rendre hommage à Thérèse aura lieu à une date ultérieure, au moment où les conditions sanitaires pourront se prêter à un rassemblement plus significatif.