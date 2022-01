LEGAULT, Yolande



À Saint-Jérôme, le lundi 17 janvier 2022 est décédée à l'âge de 90 ans Madame Yolande Lamontagne (née Legault).Elle laisse dans le deuil ses enfants Christiane, Guy Jr, Marc-André, ses petits-enfants Gabriel (Jessie), Guillaume (Joanie), Malorie, Mélissa et Isabelle, son arrière-petit-fils Henrik, sa soeur Anita ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 4 février 2022 de 14h à 15h30 au complexe funéraire :2480 BOULEVARD DU CURÉ LABELLE, PRÉVOST, J0R 1T0Les funérailles auront lieu à 15h30 en ce même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada seraient appréciés. (www.coeuretavc.ca)