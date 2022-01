LÉVESQUE, Laurette



À Montréal, le 23 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Laurette Lévesque, épouse de feu Rosaire Lachapelle.Elle laisse dans le deuil son ami André Isabelle, ses enfants Monique (Guy), Jean-Marie (Diane), Huguette (Charles), Suzanne (Bertrand) et Manon (Sylvain), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 4 février 2022 de 13h à 17h, une célébration suivra au même endroit à 16h30.