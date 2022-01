PÉRIARD, Èvelyne



Paisiblement dans son sommeil, le 8 janvier 2022, est décédée Mme Èvelyne Périard, épouse de M. Hubert Fréchette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Éric (Sylvie Meloche), son petits-fils Jérémie Meloche Fréchette, son frère Yvon (Raymonde Brodeur), ses soeurs Ghyslaine et Lise (Jean-Pierre Bourret), ses belles-soeurs Colette Nicole (feu Marcel Périard) et Marcelline Fréchette (Cyrille Raymond), son beau-frère Jean-Rémi Fréchette (Nicole Lemire), ses neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 5 février, dès 10h30 jusqu'à 13h30. Les funérailles auront lieu ce même jour en l'Église Saint-Matthieu de Beloeil à 14h00. Ensuite, l'urne sera déposée à son lieu de dernier repos au columbarium extérieur du Jardin de la Vallée du Richelieu.En guise de sympathie, un don à la Maison Victor-Gadbois serait apprécié par la famille.