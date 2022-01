DUFOUR, Sylvie



À Repentigny, le 20 janvier 2022, est décédée Sylvie Dufour, à l'âge de 56 ans, fille de Robert Dufour et de Georgette Ledoux.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses frères Guy (Saii) et Michel. Elle laisse aussi sa filleule Catherine, sa nièce Adalynn, son amie d'enfance Danielle et sa proche amie Jacinthe ainsi que Tati Ro.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de funérailles.