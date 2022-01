Rousseau, Robin



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Robin Rousseau, époux de Madame Suzanne Guernon, survenu le 24 janvier, à l'âge de 76 ans.Né à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, il a fondé plusieurs entreprises dont le Dépanneur Robin, le Dépanneur National, le Bingo Masson, le Resto-Bar Le Rousseau et les Coffres-forts CB2000. Pourvu d'une extrême générosité, il a toujours oeuvré pour venir en aide aux autres et redonner au suivant. Reconnu dans Rosemont pour son implication sociale et pour son aide à la jeunesse surtout dans le sport amateur, il a également été le fondateur de la Ligue de balle-molle Robin.Outre son épouse dévouée, il laisse dans le deuil ses enfants adorés Marie-Josée (Richard Frigon) et Robin Jr (Marie-Josée Leclerc), ses petits-enfants Gabriel et Alexia (Thomas Côté), son frère Guy Guerette, ses soeurs Michelle (feu Marcel Pichette), Charlyne (André Bolduc), feu Isola et Lucie, son beau-frère Gilles (feu Nicole Ouimet), sa belle-soeur Johanne (feu Gilles Elliot), ses neveux, ses nièces ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.En raison des circonstances actuelles, la famille vous accueillera pour lui rendre un dernier hommage à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein ou à la Société canadienne du cancer.