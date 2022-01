Jacob, Frère Roland, SG

(F. Louis-Eugène)

À la Résidence De La Salle, à Laval, le 18 janvier 2022, à l'âge de, est décédé Frère Roland Jacob, de la communauté des Frères de Saint-Gabriel.Après 23 années d'enseignement au Québec, les missions lointaines l'appellent. En République Centrafricaine, et plus tard, au Rwanda et en Haïti, Roland est un enseignant clair et compréhensif, toujours aimable pour tous, charitable et d'une patience à toute épreuve. Il revient au pays en 1998, après 41 ans comme missionnaire et, à partir de 2015, il se joint à ses confrères de la Résidence De La Salle, à Laval, où il s'est éteint, tout en douceur.Les Frères de Saint-Gabriel expriment leur sincère gratitude à l'équipe soignante de la Résidence De La Salle des Frères des Écoles chrétiennes pour la qualité des soins reçus au cours des dernières années.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil des membres de sa parenté, René Lecavalier, ainsi que Huguette, Sylvie, René, Roland et André Gervais.Étant donné les directives de la Santé publique, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.Après les funérailles, l'inhumation se fera au cimetière Repos Saint-François-d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec).