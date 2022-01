BÉDARD, Rachel, s.n.j.m.



(Soeur Calixte-Marie)1922 - 2022À la Maison Jésus-Marie, le 24 janvier 2022, à l'âge deest décédée Soeur Rachel Bédard, en religion Soeur Calixte-Marie. Née à St-Fortunat, elle était la fille de Calixte Bédard et de Marie-Anne Carrier.Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil ses frères Eugène, Alcide, Nazaire et son épouse Denise Gosselin, Achille et son épouse Laurence Lapierre, des neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces ainsi que toutes les personnes à qui elle a enseigné, qu'elle a aidé et toutes les associées d'East Angus.L'urne contenant les cendres de Soeur Rachel sera exposée à la :86, RUE ST-CHARLES ESTLONGUEUIL, QC, J4H 1A9Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire à une date ultérieure.Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le passeport vaccinal, le port du couvre-visage, le lavage des mains et la distanciation sont recommandés.