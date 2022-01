PACKWOOD, Jocelyne



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jocelyne Packwood, survenu le 24 janvier 2022, à l'âge de 70 ans. Elle était l'épouse de monsieur Mario Champagne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Daniel (Josée Bergeron), Steve (Sandra Rochefort) et Marc, ses petits-enfants Alexandre, Myriam, Maxime, Kevin, Cynthia, Nicolas et Anna-Rose, son frère Jean-Guy (Diane Vernier), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Dû aux mesures sanitaires actuelles, les visites et les funérailles seront réservées aux membres de la famille seulement.Une cérémonie web sera présentée le dimanche 13 février 2022 à 15h, la famille vous invite à la voir en direct via l'avis de décès sur le site internet de laAu lieu d'offrir des fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.