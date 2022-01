Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Du théâtre malgré tout

La Bordée offre en webdiffusion la pièce de théâtre Scénarios pour sortie de crise présentée en octobre et novembre dernier. Une captation filmée devant public et bonifiée par deux journées additionnelles de tournage. La pièce d’Erika Soucy aborde les inégalités à travers une sœur qui a réussi dans la vie et un frère qui continue de vivoter. C’est direct, franc et coloré, avec, en bonus, une excellente trame sonore composée par Josué Beaucage. Ça coûte 20 $ et c’est en ligne jusqu’au 30 mai.

► Infos : bordee.qc.ca

– Yves Leclerc

En immersion avec Monet

Photo Ben Pelosse

Après le succès des expositions Imagine Van Gogh et Imagine Picasso, les équipes de Tandem Expositions et Encore Productions sont de retour depuis quelques semaines avec Imagine Monet. L’exposition immersive présente plus de 200 tableaux créés par l’un des fondateurs de l’impressionnisme, Claude Monet. Parmi ceux-ci, on retrouve la série des Cathédrales et des Nénuphars de son jardin à Giverny. Avec la météo frigorifique de la fin janvier, cette activité au chaud, en tout respect des mesures sanitaires, est pour le moins appropriée.

► Où : Arsenal art contemporain Montréal

► Infos : imagine-monet.com

– Raphaël Gendron-Martin

Tout est ori – Lire de la couleur

Il a remporté le prix Robert-Cliche 2021. Le premier roman Tout est ori, écrit par un jeune médecin montréalais ayant grandi sur la Côte-Nord, se veut une longue fable moderne alliant personnages semblant avoir été modelés par le vent du large, situations comiques/dramatiques et parfaits soupçons de merveilleux. Tout est original et singulier dans cette œuvre indéfinissable. Cette histoire de famille et de voisinage est à la fois une ode à la superbe Côte-Nord et à ses habitants (dont les nombreux pêcheurs qui y gagnent leur vie), une encyclopédie de la vie marine et un récit teinté de points d’une couleur encore inconnue... On ignore comment s’y prendront les artisans qui ont décidé de porter l’œuvre au grand écran, mais on a infiniment hâte de savoir quels visages auront Laurie, Florence, Robert et Mori.

– Sarah-Émilie Nault