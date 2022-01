Black Lives Matter: des millions de dollars envoyés à une association de Toronto

L’organisme Black Lives Matter a transféré des millions de dollars à une association de Toronto dirigée par la femme de sa cofondatrice pour l’achat d’un manoir qui avait servi de siège au parti communiste, a rapporté samedi le «New York Post».

Créée par Janaya Khan et d’autres activistes, l’association à but non lucratif M4BJ a mis la main sur la propriété de 10 000 pieds carrés, obtenue pour 8 millions $ qui ont été remis en espèces en juillet dernier, selon les documents consultés par le média américain.

Mme Khan est la conjointe de Patrisse Khan-Cullors, cofondatrice du mouvement Black Lives Matter, qui a démissionné du groupe l’an dernier.

L’achat de cette propriété à Toronto est toutefois arrivé dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant au manque de transparence dans les finances de l’organisme.

Deux membres importants du groupe, qui ont donné leur démission pour cette raison, ont notamment décrié cet achat.

«Après plus d’un an de difficulté avec [Black Lives Matter Toronto] pour améliorer les processus internes, nous avons quitté le groupe quand, comme d’autres personnes, nous avons découvert l’achat de 8 millions $ de [BLM Canada] du [Wildseed Centre for Art & Activism]», avait écrit le 19 janvier sur Twitter Sarah Jama.

«Pour BLM Canada, prendre l’argent de BLM Global Network pour un bâtiment sans consulter la communauté était contraire à l’éthique», avait-elle ajouté.