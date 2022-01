RICHARD, Maurice



Le 22 janvier 2022 est décédé M. Maurice Richard à l'âge de 90 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Sophie (Bruno) et Isabelle, ses petits-enfants Nicolas, Alexis, Rosalie, Gabriel ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Deux Rives pour le soutien et les bons soins prodigués.