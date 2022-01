Comment sauver ma mère?

Je suis la fille unique d’une mère qui n’a jamais été heureuse et qui n’a jamais réussi à mener la vie qu’elle aurait voulu avoir. D’aussi loin que je me souvienne dans mon enfance, elle était toujours triste. Triste que mon père ne soit pas à la hauteur de ses espérances. Triste qu’il n’ait pas fait la carrière à laquelle ses talents le destinaient. Triste que je ne sois pas dotée de la bonne santé que sa vigilance à me nourrir d’aliments biologiques, alors que c’était loin d’être à la mode, aurait dû m’assurer. Triste qu’elle ne gagne pas sa vie comme ses études auraient normalement dû le lui assurer. Enfin triste de tout ce qui était hors de son contrôle.

Rien ne fonctionnait comme elle le voulait, mais elle gardait espoir que la vie allait la récompenser un jour pour tous les efforts qu’elle avait faits, parce que selon elle, elle méritait totalement ce juste retour des choses. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Heureusement pour lui, son deuxième conjoint est décédé d’un cancer avant même de lui prouver ses qualités de gestionnaire. Cet homme à qui elle avait sucé tout son jus la décevait. Comme c’était ma mère, je trouvais qu’elle faisait pitié et qu’elle avait raison de se plaindre, alors même que j’aurais dû remarquer qu’elle avait le don de tuer dans l’œuf tout ce qu’elle touchait.

À partir du moment où je me suis rendu compte du décalage entre ce que pensait ma mère de la réalité de sa vie et ce qu’en pensaient ceux et celles qui la côtoyaient, j’ai compris que, selon elle, tout était de la faute des autres, jamais de la sienne. J’ai alors tenté de la rendre consciente de ce qu’elle était au fond d’elle-même et de ce qu’elle projetait à l’extérieur par sa façon d’être. Mais vite je me suis rendu compte que c’était peine perdue.

Maintenant, voici ce que j’espère de vous Louise : pourriez-vous me donner quelques trucs pour inciter ma mère à regarder sa réalité en pleine face. Car il me semble que comme elle est rendue à presque quatre-vingts ans, il serait plus que temps pour elle d’accepter le fait de ne pas avoir réussi la totalité de son parcours. J’aimerais tellement qu’elle finisse sa vie dans une certaine sérénité, que je suis prête à tout pour elle. Dites-moi comment faire !

Une fille reconnaissante

Vous aurez beau être reconnaissante envers votre mère de tout ce qu’elle a fait pour vous, vous ne pourrez jamais la rendre heureuse, car cette partie de sa vie lui appartient, et c’est à elle de se rendre heureuse. Malgré ce qu’il peut désirer au fin fond de lui-même et de l’énormité de l’amour qu’il porte à son parent, aucun enfant n’a comme devoir ni comme possibilité de le rendre heureux.

Ce que vous vivez est fréquent, car le vœu le plus cher d’une majorité d’enfants, c’est de rendre leurs parents heureux. Tout ça parce qu’ils vivent avec l’impression qu’ils détiennent ce pouvoir suprême, pour ne pas dire cette responsabilité de les conduire vers cet état de béatitude par leur seule présence.

Mais votre vœu est irréaliste. L’éponge que vous avez été comme enfant, comme bien des enfants d’ailleurs, s’est transposée dans votre vie d’adulte. Mais il faut cesser d’espérer. Votre mère est responsable d’elle-même, responsable de sa vie, et de tout ce qui la concerne. Tous les psys vous diront que « les enfants espèrent réparer leur parent, en se réparant eux-mêmes. Mais que ça ne vient jamais. »

Selon certains psychologues français que j’ai lus : « Réparer ses parents est mission impossible, tout simplement parce qu’on ne peut pas refaire le passé, et que nul n’est substituable à un autre, surtout quand le principal intéressé n’est pas prêt à faire quoi que ce soit pour lui-même. »