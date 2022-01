Convoi pour la liberté: la police d’Ottawa estime que la situation est sous contrôle

Aucun débordement n’avait encore été répertorié en fin d’après-midi, samedi, dans le cadre du «Convoi pour la liberté», selon le Service de police d’Ottawa qui assure qu’il s’adapte continuellement à la situation.

«On n’a pas eu d’incidents à date, et c’est sûr qu’il y a du monde, c’est bruyant. [...] Par contre on est présents, on est là pour assurer la sécurité non seulement des manifestants, mais aussi de nos résidents et de nos commerces», a affirmé Amy Gagnon, porte-parole du Service de police d’Ottawa en entrevue en fin d’après-midi à LCN.

La porte-parole a notamment assuré que la communication se passait bien avec les organisateurs de la manifestation.

«On a travaillé avec eux pour s’assurer qu’ils puissent venir de la façon la plus sécuritaire, qu’ils puissent se stationner et puis on travaille avec eux pour les sortir d’Ottawa aussi de la façon la plus sécuritaire», a-t-elle expliqué.

Afin de faire face à toute éventualité, la police de la capitale fédérale peut compter depuis vendredi soir sur des renforts provenant d’autres villes, dont Toronto, Durham et London.

«On a des services d’urgence, on a des policiers qui sont à pieds dans les foules et capables de répondre si jamais il y a une crise», a ajouté Mme Gagnon.

La porte-parole a également rappelé aux manifestants que ceux qui contreviennent aux lois en vigueur pourraient faire face à des accusations.

«La présence policière essaye de communiquer avec les gens et de s’assurer que le message est très clair : on est ici pour la sécurité de tout le monde et puis si vous faites des choses qui sont criminelles, il y aura des conséquences», a souligné Mme Gagnon.

Les autorités devraient toujours être présentes en soirée et tout au long de la nuit à Ottawa, ainsi que pour la journée de dimanche.

«On a encore des camionneurs qui sont en route, c’est sûr que même la circulation déborde et du côté de Gatineau et du côté d’Ottawa, alors on va continuer de s’assurer que les voies d’urgence vont demeurer ouvertes et accessibles», a mentionné la porte-parole, en ajoutant que des rues ont été maintenues ouvertes pour la circulation locale et les véhicules d’urgence.

«On continue de réévaluer et de s’ajuster au fur et à mesure», a-t-elle affirmé.