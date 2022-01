Dans l’œil du Québec inc.: le Québéco-Californien Francis Davidson empoche 19M$

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Il profite de l’entrée de Sonder au Nasdaq

Photo courtoisie

Le Québécois Francis Davidson, cofondateur et PDG de Sonder, vient d’empocher plus de 19 millions $ en vendant des actions qu’il avait obtenues dans le cadre de l’annonce de la fusion de l’entreprise avec une société d’acquisition à vocation spécifique, l’an dernier. Il lui reste pour environ 40 millions $ d’actions de Sonder. Fondée à Montréal en 2014, cette entreprise aujourd’hui basée à San Francisco loue des chambres et des appartements dans une trentaine de villes. Entrée au Nasdaq la semaine dernière, Sonder a aujourd’hui une valeur boursière d’environ 2,5 milliards $.

Il en remet dans Guru

Le plus important actionnaire de Guru, Éric Graveline, a acheté cette semaine pour près de 270 000 $ d’actions du fabricant québécois de boissons énergisantes. Il détenait déjà plus de 20 % de Guru, qui a fait son entrée en Bourse en 2020. Le titre de l’entreprise a perdu environ 20 % ces dernières semaines. Ancien banquier d’affaires à Montréal, Toronto et New York, M. Graveline vit aujourd’hui à Las Vegas.

Grosse acquisition pour Intema solutions

L’entreprise montréalaise Intema Solutions a annoncé l’acquisition de Livestream Gaming, une firme du Belize qui possède le site de paris Loot.Bet. La transaction de 14,8 millions $ « permettra à Intema de devenir un acteur de premier plan dans les secteurs du sport électronique et des jeux en ligne », affirme Laurent Benezra, PDG d’Intema. Cotée à la Bourse de croissance TSX, l’entreprise vaut environ 37 millions $.

Il achète du Dynacor

Le président du conseil d’administration de Dynacor, Pierre Lépine, a acheté pour près de 120 000 $ d’actions du producteur d’or depuis la fin de la semaine dernière. L’entreprise montréalaise exploite depuis 2016, au Pérou, une usine qui traite du minerai aurifère provenant de mineurs artisanaux.

Des Québécois récoltent 50 M$ US pour le Sud

L’entreprise sherbrookoise Ecotierra et Fondaction CSN ont annoncé jeudi la clôture, à hauteur de 50 millions $ US (64 millions $ CA) du fonds Urapi pour la gestion durable des sols. Des investisseurs européens, américains et québécois ont apporté leur contribution à cette initiative qui vise la réalisation de projets d’agroforesterie en Amérique latine. « Avant Urapi, le financement à la pièce de chaque projet représentait un défi récurrent », dit Étienne Desmarais, PDG d’Ecotierra.

Le PDG rachète du NanoXplore

Capture d'écran tirée du site nanoxplore.ca

Soroush Nazarpour, le PDG de NanoXplore, a acquis pour près de 200 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise depuis le début janvier. Il en détenait déjà pour plus de 50 millions $. Le titre de NanoXplore, un producteur de graphène, a cédé plus de 35 % au cours des trois derniers mois.