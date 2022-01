David Pelletier: à l’emploi des Oilers

Quand il était plus jeune, David Pelletier préférait le hockey au patinage artistique, mais pas sa mère Murielle... Quoi qu’il en soit, il aura fini par atteindre la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui est actuellement à l’emploi des Oilers d’Edmonton à titre d’entraîneur en patinage.

«J’ai été forcé à faire un sport, résume Pelletier avec franchise. Je pense que ma mère a un peu vécu son rêve à elle en inscrivant ses trois fils au patinage artistique. Nous, on haïssait ça...»

Originaire de Sayabec, dans la vallée de la Matapédia, Pelletier est maintenant beaucoup plus passionné par ce qu’il fait au quotidien, lui qui s’occupe notamment du développement des joueurs. En plus de visiter régulièrement les espoirs des Oilers, il travaille aussi avec les vedettes de la LNH, dont Connor McDavid.

«Tu n’enseignes pas à Picasso comment faire de la peinture, dit-il toutefois, avec humour, en évaluant son travail auprès de McDavid. On se voit assez souvent, on a une bonne relation, mais je me tiens au centre de la glace et s’il veut me consulter, il vient me voir.»

Un golfeur dans la famille

Habitant à Edmonton, Pelletier, 47 ans, apprécie sa vie actuelle, lui qui tente de conserver un certain équilibre.

«Mon fils Jesse a maintenant 14 ans, mentionne-t-il. Il a joué au hockey, mais il s’est maintenant tourné vers le golf, dans un programme sport-études. Il a toujours aimé ça, le golf, et c’est un bon joueur. C’est important pour moi qu’il choisisse un sport qu’il aime... Et s’il avait voulu jouer de la flûte, il aurait joué de la flûte.»

Pelletier s’était marié avec son ancienne partenaire Jamie Salé en décembre 2005, mais ils ont divorcé en 2010. Jesse est né de cette union. Malgré leur séparation, les deux athlètes ont continué à présenter des spectacles de patinage artistique ensemble pendant des années. Salé a pour sa part vécu un second mariage, cette fois avec l’ancien hockeyeur Craig Simpson, qui a d’ailleurs principalement joué avec... les Oilers.

Sept médailles d’or pour le Canada

Le Canada a obtenu 17 médailles, dont sept d’or, aux Jeux olympiques de Salt Lake City, en février 2002 :

Équipe canadienne féminine de hockey sur glace

Équipe canadienne masculine de hockey sur glace

Catriona Lemay Doan – patinage de vitesse longue piste (500 m)

Jamie Salé / David Pelletier – patinage artistique (couple)

Beckie Scott – ski de fond (poursuite) *

Marc Gagnon – patinage de vitesse courte piste (500 m)

Relais masculin – patinage de vitesse courte piste

*Beckie Scott a obtenu sa médaille d’or, deux ans plus tard, après la disqualification pour dopage des deux athlètes l’ayant devancée.

