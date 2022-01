DESMEULES, Jean

"Le Mousse"



Le 3 janvier 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Jean Desmeules, conjoint de Madame Lucette Senécal. Il est allé rejoindre son frère Réal.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son frère Gilles, sa soeur Louise (feu Richard Beauregard), ses belles-soeurs et son beau-frère, Mireille Brodeur (Maurice Ouellette), Francine Senécal et Suzanne Blain (feu Léo Senécal), ses filleules, Marie-Eve (Stéphane Thorn) et Geneviève Desmeules, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Dues aux nouvelles mesures sanitaires, la famille se recueillera en toute intimité. Une cérémonie aura lieu à la chapelle le 5 février 2022 et sera diffusée en ligne à 16 h. Vous pourrez y assister, en cliquant sur le lien dans l'avis de décès publié sur le site de Yves Légaré.Sa conjointe tient à remercier les anges mis sur sa route soit Sonia et Josée des soins palliatifs de HMR Pavillon Rosemont, ainsi qu'Annie du CLSC des Seigneuries de Varennes.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve Rosemont en la mémoire de Jean Desmeules.