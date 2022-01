Deux nouveautés à boire à grandes lampées, parce que sans buvabilité, il n’y a point de vin.

Qui plus est, comme l’indique Nadia dans sa chronique de cette semaine, les nouveautés commencent enfin à revenir sur les tablettes de la SAQ à un rythme plus régulier. En voici deux sur lesquelles j’ai particulièrement accroché. Et comme on dit en Bourgogne, je vous souhaite « large soif ».

Maxime Laurent, Il fait Soif 2020, Côtes du Rhône, France

29,05 $ - Code SAQ 14827623 – 13,5 % - n.d.

Il faudra être rapide pour mettre la main sur celui-ci, car les quantités fondent comme neige au soleil. Maxime, fils de Michelle avec qui il gère le célèbre Domaine Gramenon, nous propose ici une cuvée élaborée à partir de raisins bio achetés dans le voisinage. Dominé par le grenache (70%) et complété par la syrah et le cinsault, le vin affiche une jolie robe violacée. Le nez est immédiat et de bonne intensité avec un profil gourmand qui rappelle la cerise en confiture, le gâteau Forêt-Noire et une touche épicée. En bouche, le vin paraît généreux et d'assez bonne concentration. On perçoit des tanins arrondis et une légère impression capiteuse en finale. Le tout demeure d’une étonnante buvabilité. Servir frais (15-16 oC).

★★★ $$$

Montsecano y Copains, Pinot Noir Refugio 2020, Valle de Casablanca, Chili

27,50 $ - Code SAQ 12184839 – 14 % - 3 g/L

Retour en force pour ce pinot noir chilien élaboré dans l’un des endroits les plus frais de la vallée de Casablanca. Sachez aussi que le vin a besoin d’air pour se révéler pleinement. Une fois les notes de réduction passées, on découvre un pinot qui « pinotte » à fond avec des tonalités de fruits rouges auxquelles s’ajoutent des nuances de fumée et un trait végétal. C’est soyeux, tonique et d’une grande sapidité. On peine à croire que le vin fait 14% d’alcool tellement ça se boit comme du petit-lait. Pour le service, l’idéal est de le laisser en carafe au frigo au moins 30-45 minutes.

★★★ $$ 1⁄2

