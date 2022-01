PAQUETTE, Cécile

(née Binette)



À Saint-Jérôme, le 13 janvier 2022, à l'âge de 94 ans est décédée Mme Cécile Binette, épouse de feu Yvon Paquette.Fille de feu Charlemagne Binette et de feu Berthe Giroux et précédée de son petit-fils Jonathan Simpson-Paquette, elle laisse dans le deuil ses enfants, Johanne et Sylvain, ses petits-enfants, Claude Renaud-Paquette et Denis Renaud-Paquette, sa soeur Ines et son frère Jean, ses belles-soeurs, Huguette (feu Philippe) et Marie-Paule (feu Bernard), neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 7 mai de 11h à 14h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 14h en la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Eustache.