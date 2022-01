Encore des problèmes à l’épaule pour Josh Norris

Après Drake Batherson plus tôt cette semaine, les Sénateurs d’Ottawa ont perdu les services d’un deuxième attaquant en deux matchs puisque des douleurs à l’épaule contraindront Josh Norris à s’absenter pendant quelques rencontres.

Batherson s’est blessé à une cheville mardi, après un coup vicieux du gardien des Sabres de Buffalo Aaron Dell. Norris, lui, est entré en contact avec la bande à la suite d’un choc avec Andrei Svechnikov, des Hurricanes de la Caroline, jeudi.

Avant la rencontre de samedi après-midi contre les Ducks d’Anaheim, l’entraîneur-chef D.J. Smith a spécifié que son meilleur buteur devrait être sur le carreau jusqu’au week-end du match des étoiles. Il manquerait ainsi trois rencontres.

«Nous allons consulter des spécialistes. Il est probable qu’il ne joue pas avant la pause du match des étoiles et ensuite on verra, a confié Smith. Nous ferons une quelconque annonce là-dessus [après cela]. Nous ne sommes pas encore certains à 100 % d’où nous en sommes avec les IRM (imagerie par résonance magnétique) et les médecins.»

Norris est déjà passé sous le bistouri pour son épaule gauche après s’être blessé au Championnat du monde junior, en 2019.

L’athlète de 22 ans est le troisième meilleur pointeur des Sénateurs cette saison avec 26 points en 36 rencontres, dont 18 buts. Il connait toutefois une baisse de régime en janvier, avec seulement quatre filets en huit matchs.