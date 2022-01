LEBLANC, Louise



À Saint-Hyacinthe, le 20 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Louise Leblanc, enseignante et directrice d'école retraitée.Outre son époux, M. Jacques C. Plante, elle laisse dans le deuil sa belle-mère, Mme Simonne Cournoyer-Plante.Elle était la soeur de feu Lorraine, mère de Martin et de Geneviève Landry (leurs conjoints et leurs enfants); de Jocelyne (feu Pierre De Vaux) et ses fils, Carl et Mathieu Panneton (leurs conjointes et les enfants), soeur de Mario (Huguette Poulin) et leurs filles Mélanie et Chantale Leblanc (leurs conjoints et leurs enfants). Elle était également la soeur de Janine Leblanc (Michel Boutin). Se souviendront d'elle de nombreux autres parents, des amis, anciens élèves et anciens collègues.En sa mémoire, une cérémonie hommage aura lieu en privé, le 5 février 2022 à 14 h, à la chapelle de:5325, BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, J2S 3V6www.rfmaska.coopVos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec ou à la Société Alzheimer.La famille remercie le personnel du Manoir Saint-Damase, du CLSC et de l'Hôpital Honoré-Mercier pour le soutien et les bons soins prodigués.Compte tenu des directives du ministère de la Santé, les règles de rassemblements seront en vigueur (25 personnes). Le port du couvre-visage est obligatoire.Le personnel de la Résidence funéraire Maska offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance.