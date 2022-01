«Funérailles» d’une boucherie chérie

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

En route vers l’« institution » qu’est la boucherie-charcuterie Slovenia à Montréal, j’ai l’impression de me rendre à des funérailles...

L’établissement bien-aimé du boulevard Saint-Laurent fermera ce soir, après un demi-siècle d’existence. Les mesures pandémiques ont détruit plusieurs restaurants qui se fournissaient chez Slovenia qui, par ricochet, coule aussi. Et ce, malgré une clientèle d’une rare loyauté.

Vers 14 h, une file d’une vingtaine de ces fidèles, la plupart silencieux et la mine sombre, fait le tour du commerce. Derrière le comptoir s’activent deux travailleurs. Il y a Jean Teixeira, le proprio depuis environ 16 ans, et une jeune femme, Parand Nasri, sa « sandwichologue ». Ils courent en tous sens.

Photo Louis-Philippe Messier

Les étalages de saucisses et de charcuterie sont déjà dégarnis. Le téléphone sonne, sonne... ils sont deux, pas le temps de répondre !

« Vous allez nous manquer ! Reposez--vous bien ! » disent des clients au moment de payer leurs ultimes emplettes à M. Teixeira, trop accaparé pour répondre autrement que par un petit geste de la main.

À peine ai-je commencé à patienter que quatre autres clients se rangent derrière moi, l’air résigné...

« Je viens depuis 50 ans », me raconte Diane Tayfer qui ne se souvient plus de ses premières visites ici. Elle était alors un poupon.

« Un de mes frères est venu plus tôt, de Lachute, et mon autre frère, de Saint-Adèle, va passer demain », dit cette adepte des saucisses polonaises kolbassa.

Un couple me raconte comment il fait cuire lentement différentes viandes de Slovenia pour arroser la choucroute de leurs jus.

« Ça va laisser un grand vide », se désole Gaspard Fauteux, 79 ans, un client de la boucherie depuis les années 1970.

« Il n’y a plus de saucisson piquant pour les sandwichs ! » s’écrie l’épouse de M. Teixeira qui est venue prêter main-forte à la caisse.

Photo Louis-Philippe Messier

Plus de viande

Suis-je le dernier Montréalais à avoir pu déguster un sandwich aux trois viandes typique de Slovenia (viande fumée, dinde et jambon) et qui a fait la renommée de l’endroit ?

Pour le manger, je me gèle les doigts dehors, comme l’imposent les consignes sanitaires. Ce délice englouti, je rentre pour traquer les occasions d’entrevue avec M. Teixeira qui, dans la cohue, n’a pas une seconde pour le journaliste.

« Il n’y a plus de viande fumée ! » s’écrie maintenant Mme Teixiera. La sandwichologue Parand improvise alors des recettes qui ne sont pas sur l’ardoise.

Photo Louis-Philippe Messier

« Resterez-vous ouverts jusqu’à samedi soir avec aussi peu de stock ? » que je demande.

« En pratique, oui », me répond habilement Mme Teixeira.

Ému... et déçu

Lorsque le proprio prend une pause pour avaler un morceau, je l’aborde. Jean Teixeira est peu loquace, pas du genre à étaler ses états d’âme. Non, il ne voulait pas que ça finisse comme ça. Oui, il est triste de fermer sans avoir trouvé de relève.

Cette foule venue dire adieu et merci lui réchauffe-t-elle le cœur ? Il hoche la tête, ému. « Les gens sont gentils », souffle-t-il. Puis, il retourne servir ses derniers clients.