La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine à la veille d’une tempête hivernale

Alors qu’une majorité de la province se prépare à une autre journée glaciale, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeline devraient avoir une fin de semaine un peu plus agitée, avec près de 30 cm de neige et des rafales allant jusqu’à 100 km/h.

Environnement Canada a émis vendredi soir un avertissement pour ces deux régions, en plus d’une partie du Bas-Saint-Laurent. Ces intempéries importantes proviennent d’un système côtier qui pourrait apporter jusqu’à 75 cm de neige dans l’Est américain, selon le média météorologique américain Accuweather.

Dans l’Est québécois, la neige augmentera en intensité samedi midi, puis il y aura un épisode de grésil ou de pluie verglaçante tôt samedi soir avant que les précipitations ne se changent en pluie samedi soir ou dans la nuit de samedi à dimanche.

«L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie. Des fermetures de routes sont possibles», peut-on lire dans la publication de l’agence fédérale canadienne.

Elle suggère également de repousser tout déplacement non essentiel.

Ailleurs, le reste de la province devrait être exposé à une alternance soleil-nuage et un fond d’air assez glacial. Montréal devrait enregistrer un refroidissement éolien de -34 pour Montréal et de -36 pour Québec. Environnement Canada a d’ailleurs émis un avertissement de froid extrême pour une partie des Hautes-Laurentides, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord.

«Habillez-vous chaudement. Portez plusieurs couches de vêtement, afin de pouvoir en retirer si vous avez trop chaud. La couche extérieure devrait être étanche au vent», a suggéré l’agence fédérale.