Le gardien de la caisse occulte de Gilles Vaillancourt est redevenu avocat

L’avocat qui gérait la caisse occulte de l’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt et qui est soupçonné de l’avoir aidé à placer des millions de dollars dans des paradis fiscaux a tout de même réussi à retrouver son privilège de pratiquer le droit.

Pierre Lambert était un des 37 individus arrêtés en mai 2013 dans le cadre de l’opération Honorer qui a démantelé le réseau criminel de l’ex-maire de Laval. Un mois plus tard, il avouait à la commission Charbonneau avoir conservé 2 M$ en argent comptant, entre 2006 et 2013, pour le parti de Vaillancourt.

Lambert a échappé à son procès au criminel en raison de délais judiciaires déraisonnables, en 2017. Il a tout de même été radié pour une période de 24 mois par le Conseil de discipline du Barreau du Québec en novembre 2016.

L’avocat avait reconnu avoir posé des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession en recevant et en conservant l’argent de la caisse occulte, «alors qu’il savait ou qu’il devait savoir qu’il posait ainsi un acte illégal».

Vers la retraite

Notre Bureau d’enquête a appris que Lambert a récemment recouvré tous ses droits de pratique du métier d’avocat. Les dernières conditions à sa réinscription au tableau du Barreau ont été levées en novembre dernier.

«J’avais été radié. J’ai répondu à un certain nombre d’exigences que le Barreau a posées pour que je puisse être réadmis, et là, je m’enligne vers une retraite très très très prochaine de toutes mes activités», a déclaré Me Lambert, lorsque joint par téléphone.

Notre Bureau d’enquête a pu avoir accès aux décisions et procédures rattachées au processus disciplinaire ayant mené à sa radiation temporaire en 2016.

Ces documents avaient jusqu’ici été gardés confidentiels à la demande de l’avocat de Pierre Lambert pour éviter entre autres que son client ne s’incrimine en vue du procès criminel qui était alors à venir.

Crédibilité en doute

On y apprend entre autres que le Conseil de discipline a remis en doute la crédibilité de certaines déclarations effectuées par Lambert devant la juge Charbonneau, notamment son implication « bénévole » dans le parti de l’ex-maire Vaillancourt.

«Il est utopique de croire, selon le Conseil, que l’intimé agissait par grandeur d’âme et n’espérait pas, à tout le moins, maintenir son volume d’affaire avec la municipalité», peut-on lire dans la décision sur sanction.

Aujourd’hui âgé de 71 ans, Pierre Lambert est loin d’être à plaindre sur le plan financier. Il réside dans une luxueuse propriété en Estrie acquise en juin 2020 pour près de 1,7 M$ et payée en argent comptant.

«J’ai vendu ma maison comptant à Laval aussi, nuance-t-il. J’ai vendu une maison et je me suis acheté une autre maison beaucoup moins cher.»

Soupçonné en Europe

À l’automne dernier, Radio-Canada révélait que Me Lambert était soupçonné par les autorités suisses d’être au centre d’un réseau de comptes bancaires secrets, logés dans des paradis fiscaux, où transitent des millions de dollars d’origine douteuse au profit de riches lavallois, dont l’ex-maire Gilles Vaillancourt.

«Je n’ai pas à m’expliquer. Il y avait plein de choses qui n’étaient pas fondées. C’était des bouts de phrases», rétorque-t-il aujourd’hui.

Impossible de savoir si le syndic du Barreau a entrepris une enquête à la suite de ces révélations. Ces démarches sont confidentielles et ne deviennent publiques que lors du dépôt formel d’une plainte.

- Avec la collaboration de Philippe Langlois